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萩焼・田原陶兵衛13代目作　馬上杯5個セット
商品番号 M24443478956
商品名

萩焼・田原陶兵衛13代目作　馬上杯5個セット
ブランド名 萩焼
特別価格 税込 15,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

萩焼・田原陶兵衛家13代目の作品です。未使用です。種類···茶道具5個セットの価格です。高さ6.5cm杯口直径6.2cmです。
http://narcologia.ru/goods/stepchild433252.html
http://narcologia.ru/goods/stair469100.html
http://narcologia.ru/goods/unusable457374.html
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