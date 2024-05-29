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- 萩焼・田原陶兵衛13代目作 馬上杯5個セット
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商品詳細
萩焼・田原陶兵衛家13代目の作品です。未使用です。種類···茶道具5個セットの価格です。高さ6.5cm杯口直径6.2cmです。
http://narcologia.ru/goods/stepchild433252.html
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