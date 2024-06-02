【美品】小橋建太　東スポ受注限定生産　復帰記念木製パネル

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2007.12東スポ受注生産品縦42cm横52cm暗室にて保管しておりました。素人保管になりますので、神経質な方はご購入を控えていただければと思います。永田裕志中西学天山広吉小島聡藤田和之AKIRA飯塚高史安田忠夫西村修山崎一夫金本浩二大谷晋二郎高岩竜一田中稔エルサムライケンドーカシン橋本真也武藤敬司蝶野正洋高田延彦船木誠勝前田日明小川直也桜庭和志ハオミンhaomingメキシコモグラハウスキャラプロ三沢光晴小橋建太秋山準小川良成齋藤彰俊金丸義信川田利明ベイダースコーピオ高山善廣大森隆男丸藤正道KENTAイタミヒデオバレットクラブハルクホーガンハリウッドホーガンNWOケビンナッシュスコットホールＸパックHAOコレクション闘魂三銃士武藤敬司橋本真也蝶野正洋ZERO1スタンハンセンHAOコレクションアブドーラザブッチャージャイアントキマラ鈴木みのるASUKAケニーオメガヤングバックスコーディーハングマンペイジマーティースカルストーンコールドスティーブオースティンブレットハートオルティスカートアングルエッジテッドデビアスドリューマッキンタイヤエライアスランディーオートンバティスタトリプルHショーンマイケルズランディーサベージクリスジェリコリックフレアーマクマホンベイリーロンダラヴジーアンダーテイカーベッキーリンチシャーロットフレアーサーシャバンクスメルセデスモネWWEWCWWWF新日本プロレス全日本プロレスNOAHDDTNXTAEW内藤哲也オカダカズチカ高橋ヒロムエルデスペラード棚橋弘至ウィルオスプレイバレットクラブロスインゴベルナブレスデハポンCHAOS