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商品詳細
花の子ルンルン時計40年以上前の珍しい商品です。未着用、保管品経年劣化によるベルトの変色、時計に小傷がございます。現在時計自体は、現在動いておりません。おもちゃの時計とは違っておりますので、大変希少です。フェイス中のアニメもクリアで、綺麗な方だと思います。サイズ/時計の直径約3センチ ベルト長さ約22センチ叔母さんに頂き大切に保管しております。古く、レアな商品、こちらのキャラクター、マンガのファンの方、商品をご理解頂ける方に。#キャンディキャンディ#昭和アニメ#少女マンガ
http://narcologia.ru/goods/Stanford841073.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic188237.html
http://narcologia.ru/goods/slide70087.html
花の子ルンルン 腕時計 昭和アニメ-
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