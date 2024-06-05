中国 大清同治年製 色絵粉彩花鳥図 瓢箪形花瓶 高さ38cm　EE

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x129商品をご覧頂き、有難うございます。大清同治年製色絵粉彩花鳥図瓢箪形花瓶です。薄汚れなどありますが、割れや欠けなく良品です。必ず商品の状態を画像でご確認の上、ご検討をお願い致します。◆サイズ（約）◆・高さ36cm 口径5cm 直径21cm・総重量2300g◆付属品：なしどうぞ宜しくお願い致します。中国清花瓶壷粉彩花柄