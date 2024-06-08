キングダムハーツ腕時計　アクセルモデル

supergroupiesで購入したアクセルの時計です。1、2回程使用しました。グッズ整理の為、出品致します。現在電池は切れてますので、電池交換してから使用して下さい。お値下げ不可箱や付属品一式揃っています。自宅保管の為、ご理解の上ご購入お願いします。#キングダムハーツ#アクセル



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