キングダムハーツ腕時計　アクセルモデル

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商品詳細
supergroupiesで購入したアクセルの時計です。1、2回程使用しました。グッズ整理の為、出品致します。現在電池は切れてますので、電池交換してから使用して下さい。お値下げ不可箱や付属品一式揃っています。自宅保管の為、ご理解の上ご購入お願いします。#キングダムハーツ#アクセル
http://narcologia.ru/goods/financier152960.html
http://narcologia.ru/goods/peroration931015.html
http://narcologia.ru/goods/reboot919436.html
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