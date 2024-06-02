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額縁　油絵　アクリル絵　アンティーク　F8
商品番号 W24995657825
商品名

額縁　油絵　アクリル絵　アンティーク　F8
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品となります。親族が昔、個展等の際に使った物になります。使用回数はわかりませんが、少ないです。購入時のダンボールに入れて長期自宅保管してありました。飾る際に紐を引っ掛ける部分にサビが2箇所ついています。写真にて状態のご確認お願い致します。油絵アクリル絵アート　フレーム額縁　幅広アンティーク個展15
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