ポケモンカードゲーム　サイトウの放課後　新品未開封

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商品詳細
新品未開封 未使用セット内容プロモカード「サイトウ」（キラカード）…1枚カードファイル「サイトウ」（４ポケットシート10枚/カード収納枚数80枚）…1個拡張パック「白銀のランス」「漆黒のガイスト」「摩天パーフェクト」「蒼空ストリーム」…各１パック強化拡張パック「イーブイヒーローズ」…１パックコレクターズガイド…1枚お支払い確認後24時間以内に発送
http://narcologia.ru/goods/assessor805303.html
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