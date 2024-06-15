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ポケモンカードゲーム　サイトウの放課後　新品未開封
商品番号 N77791864877
商品名

ポケモンカードゲーム　サイトウの放課後　新品未開封
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 3,071 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封　未使用セット内容プロモカード「サイトウ」（キラカード）…1枚カードファイル「サイトウ」（４ポケットシート10枚/カード収納枚数80枚）…1個拡張パック「白銀のランス」「漆黒のガイスト」「摩天パーフェクト」「蒼空ストリーム」…各１パック強化拡張パック「イーブイヒーローズ」…１パックコレクターズガイド…1枚お支払い確認後24時間以内に発送
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