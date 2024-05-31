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CASIO CTK-480 キーボード
商品番号 C43555692168
商品名

CASIO CTK-480 キーボード
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CASIOの電子ピアノになります。手の届く範囲で拭きあげはしました。子供の頃使用していた物なので経年劣化等ございます。全体的に色褪せがございます。譜面台は付きません。本体に付属していた電源コードではなく、別の物でしたが動作確認済みです。3、4枚目画像参照。
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