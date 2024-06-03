Newjeans Tokki Fluffy Keyring トッキ キーリング

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商品詳細
NewjeansTokkiFluffyKeyringトッキキーリング2個セット(未開封)BlueブルーGreenグリーンWeverseshopJapanにて購入した正規品です。2023/5/28に届き、箱を開けずに保管していました。プチプチ付きの封筒に入れてネコポス(ポスト投函)でお送り致します＾＾即購入◯バラ売り×ニュージーンズ ニュジ ヘリン ハニ ミンジ ダニエル ヘイン キーホルダー ぬいぐるみグッズ種類···キーホルダー
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