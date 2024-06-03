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Newjeans Tokki Fluffy Keyring トッキ キーリング
商品番号 K29877198693
商品名

Newjeans Tokki Fluffy Keyring トッキ キーリング
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NewjeansTokkiFluffyKeyringトッキキーリング2個セット(未開封)BlueブルーGreenグリーンWeverseshopJapanにて購入した正規品です。2023/5/28に届き、箱を開けずに保管していました。プチプチ付きの封筒に入れてネコポス(ポスト投函)でお送り致します＾＾即購入◯バラ売り×ニュージーンズ　ニュジ　ヘリン　ハニ　ミンジ　ダニエル　ヘイン　キーホルダー　ぬいぐるみグッズ種類···キーホルダー
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