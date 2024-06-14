ゴジラ (1954) ギニョール版 新造形 (3期)

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商品詳細
ゴジラ(1954)ギニョール版新造形(3期)安楽安作謹製メディコム・トイの抽選販売に当選し購入しました。新品未使用未開封品即購入OKです全高約260㎜原型製作：安楽安作元箱でしっかり梱包のうえ、発送いたします。ご検討よろしくお願いします。人気キャラクター...ゴジラ
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