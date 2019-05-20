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【正規輸入品】G7th Performance 3 ART Capo カポタスト
商品番号 N47133978240
商品名

【正規輸入品】G7th Performance 3 ART Capo カポタスト
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価は6000円です。(Amazonやサウンドハウスなどの相場)G7thPerformance3ARTCapoSilverです。プロのミュージシャン御用達のカポタストです。2022年にクロサワ楽器にて購入しました。片手で握るだけで取り付けられ、レバーを起こしてロックを外すだけで取り外し可能です。ARTというテクノロジーが搭載されており、最小限の力で弦を押さえるだけで最適な形状へと柔軟に変化します。#カポタスト#G7TH
http://narcologia.ru/goods/recuperation824621.html
http://narcologia.ru/goods/kindness189005.html
http://narcologia.ru/goods/browse574591.html

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