- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 美術品
- >
- 版画
- >
- 19世紀銅版画（原画テオドール・ルソー）
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
元絵はテオドール・ルソー（1812〜1867）の「フォンテーヌブローの森」です。これをショウベル（1831〜1909）が版画としたもの。イメージサイズ21.28額縁46.58ほど。バルビゾン派の代表的画家の作品が見事に再現されています。この時代の銅版画としては大きめな作品で見応えあると思います。詳細は写真をご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/capitation930008.html
http://narcologia.ru/goods/seamless727429.html
http://narcologia.ru/goods/reboot452836.html
http://narcologia.ru/goods/capitation930008.html
http://narcologia.ru/goods/seamless727429.html
http://narcologia.ru/goods/reboot452836.html
19世紀エッチング芸術再興の原動力となった「腐食銅版画家協会 ...
19世紀エッチング芸術再興の原動力となった「腐食銅版画家協会 ...
19世紀の銅版画 ○売りたしコーナー/CRANE ShowCase
春木南溟「オランダ銅版画模」（19世紀） | 春木南溟(1794～ 1878) 歸 ...
江戸銅版画を大成 亜欧堂田善 千葉市美術館で大規模回顧展 作品網羅 ...
オーギュスト・アンドレ ランソン「雄鹿」19世紀 アンティーク調 銅版画 エッチング 額縁付き - 世界を旅して出会った雑貨屋さん
19世紀エッチング芸術再興の原動力となった「腐食銅版画家協会 ...
版画の冒険」展講演会「19世紀の銅版画にみる刷りの効果について ...
19世紀銅版画 - 通販 - pinehotel.info
フランスアンティーク服飾新聞19世紀LE MONITEUR DE LA MODE銅版画- DE ...
19世紀の銅版画 ○売りたしコーナー/CRANE ShowCase
フランス製アンティーク エッチングフレーム | キヤアンティークス
19世紀銅版画 正規 1520円引き www.acr-concept.com