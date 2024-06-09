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19世紀銅版画（原画テオドール・ルソー）
商品番号 P44897436602
商品名

19世紀銅版画（原画テオドール・ルソー）
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 2,584 円
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商品詳細

元絵はテオドール・ルソー（1812〜1867）の「フォンテーヌブローの森」です。これをショウベル（1831〜1909）が版画としたもの。イメージサイズ21.28額縁46.58ほど。バルビゾン派の代表的画家の作品が見事に再現されています。この時代の銅版画としては大きめな作品で見応えあると思います。詳細は写真をご覧ください。
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