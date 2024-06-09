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YAMAHA ヤマハ VENOVA YVS-100 プラスチック サックス
商品番号 M95127730753
商品名

YAMAHA ヤマハ VENOVA YVS-100 プラスチック サックス
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 4,896 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも色々な楽器の出品をしております。よろしければ下記カーサ楽器店よりご覧ください⭐️　#カーサ楽器　⭐️VenovaYVS-100は誰でも気軽に始められる、全く新しい管楽器です。シンプルな指使いなのに、サックスのようなサウンド。息使いに合わせた豊かな表現を実現でき、あなたのパフォーマンスが新しい魅⼒で満たされることになるでしょう。持ち運びも簡単なので、いろんな場所に気軽に持ち出してセッションを思う存分楽しんで下さい。新品リード付き種類···サックスアクセサリー・パーツ···ケースレベル···初心者
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