須貝庄三作花器（山形鋳物）

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CB856 【須貝庄三作】銅一輪挿・銅造一輪挿・銅鶴形一輪挿・銅花瓶・銅 ... CB856 【須貝庄三作】銅一輪挿・銅造一輪挿・銅鶴形一輪挿・銅花瓶・銅 ...



T894 斑紫銅鶴首一輪挿し/人間国宝 須貝庄三作/約1kg/花器/花瓶/共箱 ... T894 斑紫銅鶴首一輪挿し/人間国宝 須貝庄三作/約1kg/花器/花瓶/共箱 ...



須貝庄三のヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!の須貝庄三の ... 須貝庄三のヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!の須貝庄三の ...



DP695 時代物【須貝庄三 作】唐銅製 浮彫雲龍盛上図 大型花瓶 高54.2cm ... DP695 時代物【須貝庄三 作】唐銅製 浮彫雲龍盛上図 大型花瓶 高54.2cm ...



須貝庄三 造 朱銅花器 共箱 斑紫花瓶 高28cm 重2.2kg 鋳銅 金属工芸 銅 ... 須貝庄三 造 朱銅花器 共箱 斑紫花瓶 高28cm 重2.2kg 鋳銅 金属工芸 銅 ...



T894 斑紫銅鶴首一輪挿し/人間国宝 須貝庄三作/約1kg/花器/花瓶/共箱 ... T894 斑紫銅鶴首一輪挿し/人間国宝 須貝庄三作/約1kg/花器/花瓶/共箱 ...



須貝庄三 作 斑紫銅 花器 『朝顔』 布 共箱 約2.4kg 銅花瓶 斑朱銅 ... 須貝庄三 作 斑紫銅 花器 『朝顔』 布 共箱 約2.4kg 銅花瓶 斑朱銅 ...



T894 斑紫銅鶴首一輪挿し/人間国宝 須貝庄三作/約1kg/花器/花瓶/共箱 ... T894 斑紫銅鶴首一輪挿し/人間国宝 須貝庄三作/約1kg/花器/花瓶/共箱 ...



山形の斑朱銅花器に千両と松を活けてみました♪ - 私的美遊空間 山形の斑朱銅花器に千両と松を活けてみました♪ - 私的美遊空間



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須貝庄三 作 鶴 一輪挿し 斑朱銅一輪挿し 山形銅器 伝統工芸品 花器 ... 須貝庄三 作 鶴 一輪挿し 斑朱銅一輪挿し 山形銅器 伝統工芸品 花器 ...



山形の斑朱銅花器に千両と松を活けてみました♪ - 私的美遊空間 山形の斑朱銅花器に千両と松を活けてみました♪ - 私的美遊空間



花瓶 花器 一輪挿し 華道具 茶道具 花瓶 花器 一輪挿し 華道具 茶道具



銅器花瓶 / Bronze Flower Vase - OKURA ORIENTAL ART / 大蔵 ... 銅器花瓶 / Bronze Flower Vase - OKURA ORIENTAL ART / 大蔵 ...

山形鋳物の須貝庄三さんの作品です。大型でフォルムも斬新な一品です。何故が分かりませんが小さな穴が１つあります。何のために誰が開けたのか残念です。手入れが不十分のため経年の汚れがありますことを合わせたご理解ください。サイズは、高さ約28cm、ヨコ約18cm、奥行き約17cm、口幅約7㎝、底幅約10cmです。