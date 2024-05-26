グラディオン 電脳冒険記 ウェブダイバー

電脳冒険記ウェブダイバーのグラディオンです。セット内容セット内容(写真2)・グラディオン本体1・ソード1・専用ケーブル1・盾欠品・説明書欠品(パンフレット２枚あり)テレビ接続し動作確認済み(写真8、9)電池投入口:単３電池４本(写真5)本体の左肩が割れています。胴体部とフックで繋がると固定されます。(写真6)メッキ等の擦れの多いところ(写真7)長期自宅保管の品ですので、ご理解頂ける方のご購入ご検討をよろしくお願いします。なお、すり替え等トラブル防止のため返品は、お断り致します。何かございましたら、コメントしてください。



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