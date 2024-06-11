hide 目玉ストラップ

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hide目玉ストラップ当時物で目玉5個のX時代のモデルです。XHIDEのロゴ入り当時購入後使用しておりました。古い物ですので全体的に傷や汚れがございます。状態は写真にてご確認ください。他に気になる部分がございましたらお気軽にお声掛けください。長期自宅保管品、中古品にご理解いただきご納得の上ご購入をお願いします。持っていたい気持ちもある商品の為お値段は高めで設定しております。お値下げはこちらのペースで行います。お値下げお問い合わせはご遠慮くださいませ。金属部分は緩衝材で包みビニールに入れて発送致します。FERNANDES/Burny定価：¥19800#FERNANDES_Burny#hide目玉ストラップhideモデルXJapanエックスヒデ松本秀人フェルナンデスアクセサリー···ギターストラップ