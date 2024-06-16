ポケカ ミュウツーVSTAR SAR psa10

数多くの中からご覧頂きありがとうございます(\u003e_\u003c)ミュウツーVSTARSARpsa10自身でpsaに出した鑑定品になりますので詐欺やすり替えは一切行っておりません。発送方法は傷防止、ジップロックで水濡れ防止、さらにプチプチを巻いて封筒にて発送致しますm(__)m素人目では特に傷はないように見受けますが、PSA10.9評価でも初期傷等ある場合がございます.PSA鑑定にてPSA10.9GEMMINTと評価された鑑定品です。グレードの保証はありますが、カードにより状態が異なるため、念のため画像にてご確認下さい。PSA識別番号より状態確認も可能です。※PSA10.9の評価でも白かけ、点かけ、横線がある場合がございます。完美品を保証するものではありません。PSAの基準以上の品質を求められる方は、トラブル防止のため購入をご遠慮ください。※ケースに初期傷などある場合もありますのでケースの状態を細部まで気になさる方は購入をご遠慮ください。即購入OKです！#ポケモン#ポケカ#ポケモンカード#VMAXクライマックス#ピカチュウVMAX#ピカチュウ#イーブイヒーローズ#スターバース#スタートデッキ100#バトルリージョン#シャイニースターV#白熱のアルカナ#パラダイムトリガー#Vユニバース#スカーレット#バイオレット#ナンジャモ#クレイバースト#スノーハザード#151#黒炎の支配者



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