Korg Nautilus 73 美品

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KorgNautilus73鍵モデルコルグのフラグシップモデルのノーチラス使用する機会がなくなり、出品致します。本箱がないため、GatorGK-76(未使用)と一緒に発送致します。GatorGK-76は原価27000円のキーボードケースです。付属品は本体、電源アダプター、ケース(GatorGK-76)とサスティーンペダルになります。引き取りの場合はケースなしでも可能ですので、その分10000円引き可能です。