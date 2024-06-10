Korg Nautilus 73 美品

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商品詳細
KorgNautilus73鍵モデルコルグのフラグシップモデルのノーチラス使用する機会がなくなり、出品致します。本箱がないため、GatorGK-76(未使用)と一緒に発送致します。GatorGK-76は原価27000円のキーボードケースです。付属品は本体、電源アダプター、ケース(GatorGK-76)とサスティーンペダルになります。引き取りの場合はケースなしでも可能ですので、その分10000円引き可能です。
http://narcologia.ru/goods/manufacture691541.html
http://narcologia.ru/goods/rouge892610.html
http://narcologia.ru/goods/mythic331035.html
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