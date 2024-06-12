リザードンVSTAR HR ポケカ

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商品詳細
ポケモンカードゲームリザードンVSTARのHRです。開封後すぐにスリーブに入れています。発送はスリーブにオーバースリーブを被せて、濡れ対策を施します。目立った傷や白かけ等見当たりませんが、あくまで素人管理であること、中古品であることを理解の上ご購入ください。購入後のクレーム対応致しません。種別···シングルカードシリーズ···ポケットモンスターカードゲームレアリティ···HRポケカリザードンHRレア
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