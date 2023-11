矢沢永吉さん Big Beatツアー 完全受注生産 スペシャルビーチタオル

矢沢永吉さんBigBeatの希少なSBTタオルの出品となります。サイズは150×80センチで新品未開封品となります。完全受注生産のみ、期間限定での発売となったSBTです。別袋にて暗室保管品です。元袋は保存していますので元袋がやぶれるのが怖いので別袋に元袋をいれて発送いたします。#矢沢永吉タオル#矢沢永吉#矢沢永吉グッツ#永ちゃん#矢沢永吉#YAZAWA#永ちゃん#YAZAWACLUB#ヤザワクラブ#矢沢永吉#オフィシャルファンクラブ限定品#ツアーグッズ#ライブグッズ#タオル#ライブタオル#コンサートグッズ#永ちゃん#矢沢#ヤザワ#E.YAZAWA#EYAZAWA#オフィシャルグッズ#ファンクラブ#ファンクラブグッズ#限定#レア#希少#矢沢永吉グッズ#矢沢永吉コレクション#矢沢永吉ツアー#写真集人気ソロアーティスト...矢沢永吉グッズ種類...タオル/ハンカチ



