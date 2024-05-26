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- Ｇ２６０ 掛軸 大徳寺 太田晦巌 大梅 『一箭中紅心』 肉筆 『真作』 一行書
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商品詳細
総丈 約 185cm×33cm本紙 約 204cm×31cm本紙の下部に印鑑の跡が見られます。こちらの掛軸には箱は付属しておりません。古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/capitation805608.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation811521.html
http://narcologia.ru/goods/displease320331.html
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