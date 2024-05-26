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Ｇ２６０　掛軸　大徳寺　太田晦巌　大梅　『一箭中紅心』　肉筆　『真作』　一行書
商品番号 G81321427922
商品名

Ｇ２６０　掛軸　大徳寺　太田晦巌　大梅　『一箭中紅心』　肉筆　『真作』　一行書
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　185cm×33cm本紙　約　204cm×31cm本紙の下部に印鑑の跡が見られます。こちらの掛軸には箱は付属しておりません。古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/capitation805608.html
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