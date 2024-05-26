Ｇ２６０　掛軸　大徳寺　太田晦巌　大梅　『一箭中紅心』　肉筆　『真作』　一行書

総丈 約 185cm×33cm本紙 約 204cm×31cm本紙の下部に印鑑の跡が見られます。こちらの掛軸には箱は付属しておりません。古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。