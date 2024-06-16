エピフォン　レスポールカスタム　1993年製



Gibson Custom Shop Les Paul Custom Ebony 1993年製 税込販売価格 ...



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1993年製! / Epiphone LesPaul Custom / エピフォン レスポール ...



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Gibson LesPaul Studio Custom Shop Edition (1993年製) | スタジオベル



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ご覧頂きありがとうございます。エピフォンのレスポールカスタムの出品になります。叔父が娘の為に当時新品で購入したものだそうです。シリアル検索サイトで93年製と確認できました。私の手元で1年ほど飾っていましたが、断捨離の為。出品にあたり、音が出る事を確認しました。ガリ音ありましたがノブを回していたらごく僅かに聞こえる程度になりました。特に改造等はしていないようです。ロッドは一度楽器店で調整した事があるそうです。私は触っていません。なるべくキレイにしたかったので、その時に弦は外しました。最近は、ぼっち・ざ・ろっく！のファンの方に人気の様ですが傷や錆もありますし、そこそこ古いギターですから、プレイヤーさんにオススメしたいと思っております。発送は基本的に週末を予定しています。交渉はお伺いしますので、遠慮せず仰って下さい。タイプ···レスポールタイプ