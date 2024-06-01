フランス モンサンミッシェル ジオラマ模型 超精密 リアル 世界遺産 ...

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★★★新品同様オリジナルボックス入りのものを送ります★★★COA付属こちらは２７年前に発売されたもので、既に絶版となっています。大変入手が困難なものです。世界文化遺産にも登録されている、フランスのモンサンミッシェルのジオラマ模型です。コールドキャストで大変重く、また、木製の土台で高級感があります。城内にある細かい建物が非常に精密に再現されていて、大変見応えがあります。写真ですと、一方向からのものが殆どですが、こちたは360度どこからも見ることができて、その全貌が把握できます。インテリア的にも雰囲気抜群の、コレクター必須アイテム。是非あなたの素敵なお部屋、秘密基地、ガレージ等に飾って下さい♪サイズ：約２６０ｘ２００ｘ１８０ｍｍなかなか手に入らないものです。この機会にいかがでしょうか♪他にも多数出品しております。よろしければ覗いてみてください♪お宝激レア商品が満載！