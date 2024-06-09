フォーカリンクオカリナ ソプラノ G管(2G) 漆仕上

フォーカリンク・オカリナは、日本製のオカリナより持ちやすくて、少ない息でキレイな音がでますし、他メーカーより、かすれた音が出にくいのが特徴ですオカリナの不調でお悩みになっている方はぜひこの楽器をお試しください。表面を漆を塗り仕上げてあります。 漆仕上のため、使い込んでいくうちに艶が出て深みのある艶が出てきます。はじめは漆食器のような匂いがしますが数ヶ月で消えると思います。24時間以内発送



フォーカリンクオカリナ ソプラノＧ管(2Ｇ) 漆仕上



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