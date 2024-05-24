エドモンド本田 ストリートファイターII・ディフォルメアクションクロス

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商品詳細
ストリートファイターIIディフォルメアクションクロスエドモンド本田紫色消しゴムフィギュアガチャガチャで出たもので、組み立ててそのまま飾らずに保管していたものです。その為、特に目立った傷等は見当たりませんが、写真にてご確認下さい。他のものとまとめて購入頂ければ送料分、値引き致します。#ゲームグッズの出品#消しゴムの出品#ストリートファイターの出品
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