エドモンド本田 ストリートファイターII・ディフォルメアクションクロス

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スト2」のエドモンド本田がLEDサウンド付きのフィギュアに。1月下旬発売 スト2」のエドモンド本田がLEDサウンド付きのフィギュアに。1月下旬発売

ストリートファイターIIディフォルメアクションクロスエドモンド本田紫色消しゴムフィギュアガチャガチャで出たもので、組み立ててそのまま飾らずに保管していたものです。その為、特に目立った傷等は見当たりませんが、写真にてご確認下さい。他のものとまとめて購入頂ければ送料分、値引き致します。#ゲームグッズの出品#消しゴムの出品#ストリートファイターの出品