DW スネア　スタンド　タム　6300 シリーズ　フラットベース

最終お値下げのため、値引き交渉にはお応えしかねます。現在、楽器類全般の価格が高騰しております。こちらも20,000円ほどの商品ですので、かなりお得かと思います♪DW-6300RetroFlush-BaseHardware/SnareStanddw予備としての保管品のため未使用に近い美品で、元箱にてご発送致します。フラットベースのレトロなルックスがカッコいいです。当方複数所有してますが、使いやすくスネアスタンドの他、タムスタンドとしてもご使用可能です。ウルトラライトだと少し華奢過ぎて…でも9000シリーズだと重すぎる…という方にピッタリのスタンドです。ドラムシンバルスタンドスローンスネアダークgretschludwigtamaPearlRogersyamahacanopusnegisakaeistanbulpaistezildjianmeinlsabiandw種類···スネアアクセサリー・パーツ···スタンド



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