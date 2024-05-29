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DW スネア　スタンド　タム　6300 シリーズ　フラットベース
商品番号 W13004078651
商品名

DW スネア　スタンド　タム　6300 シリーズ　フラットベース
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 6,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終お値下げのため、値引き交渉にはお応えしかねます。現在、楽器類全般の価格が高騰しております。こちらも20,000円ほどの商品ですので、かなりお得かと思います♪DW-6300RetroFlush-BaseHardware/SnareStanddw予備としての保管品のため未使用に近い美品で、元箱にてご発送致します。フラットベースのレトロなルックスがカッコいいです。当方複数所有してますが、使いやすくスネアスタンドの他、タムスタンドとしてもご使用可能です。ウルトラライトだと少し華奢過ぎて…でも9000シリーズだと重すぎる…という方にピッタリのスタンドです。ドラムシンバルスタンドスローンスネアダークgretschludwigtamaPearlRogersyamahacanopusnegisakaeistanbulpaistezildjianmeinlsabiandw種類···スネアアクセサリー・パーツ···スタンド
http://narcologia.ru/goods/preference253438.html
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