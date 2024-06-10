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Kennerバットマン\u0026ロビンフィギュア・アイスグローバットハンマー
商品番号 Y83548840930
商品名

Kennerバットマン\u0026ロビンフィギュア・アイスグローバットハンマー
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古いものなので、箱にはいくつかダメージがあります。◇バットマンフィギュア◇未開封ですが、古いのでセロテープは切れています。◇アイスグローバットハンマー◇中身はよくみると細かな傷等はありますが、シール未使用、部品も未開封の物があります。２点セット販売です。何年も箱に入れっぱなしで保管していたので、中古品にご理解を頂ける方でお願い致します。まだまだ飾ったり遊んだり出来ると思います⭐︎
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