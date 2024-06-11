【ジャンク】コトブキヤ シャイニングシリーズ フィギュア2体セット

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⚠️注意箱無しのためジャンク品として出品しています。・キズについて目立った傷は見当たりません。しかし、発売からだいぶ経っているので、全体的発色が落ちている気がします。掲載している写真でご確認ください。以下の条件を了承の上、御検討下さい。※値下げ交渉は行いません。※郵送時のトラブル（箱、中身の汚損破損等）は、責任を持てませんので、ご了承ください。※ノークレーム、ノーリターンでお願いいた