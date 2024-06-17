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バンドレンブラックマスター B♭クラリネットリード3 2箱 【新品 未開封】
商品番号 G60200496661
商品名

バンドレンブラックマスター B♭クラリネットリード3 2箱 【新品 未開封】
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 1,959 円
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商品詳細

バンドレン　ブラックマスターB♭クラリネットリード32箱ドイツ管（エーラー、リフォームドボエム）のリードです！普通の（クランポンなどのベーム式）マウスピースには合いませんのでご注意ください！種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···リード
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