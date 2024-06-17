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- バンドレンブラックマスター B♭クラリネットリード3 2箱 【新品 未開封】
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商品詳細
バンドレン ブラックマスターB♭クラリネットリード32箱ドイツ管（エーラー、リフォームドボエム）のリードです！普通の（クランポンなどのベーム式）マウスピースには合いませんのでご注意ください！種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···リード
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