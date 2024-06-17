ARTFX ウォリアーエイリアン

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商品詳細
コトブキヤのARTFXシリーズ1/6スケールのウォリアー・エイリアンです。数年前に中古で購入し、しばらくガラスケースに飾ったあと箱に戻して保管していました。箱は経年による傷みがありますが、フィギュアは破損や欠品なく良好な状態です。写真5〜10枚目はメーカー公式写真ですので組立状態のご参考にしてください。コトブキヤ壽屋ARTFXエイリアンプレデターソフビホットトイズフィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···1/6
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