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ARTFX ウォリアーエイリアン
商品番号 U43028276802
商品名

ARTFX ウォリアーエイリアン
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コトブキヤのARTFXシリーズ1/6スケールのウォリアー・エイリアンです。数年前に中古で購入し、しばらくガラスケースに飾ったあと箱に戻して保管していました。箱は経年による傷みがありますが、フィギュアは破損や欠品なく良好な状態です。写真5〜10枚目はメーカー公式写真ですので組立状態のご参考にしてください。コトブキヤ壽屋ARTFXエイリアンプレデターソフビホットトイズフィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···1/6
http://narcologia.ru/goods/recuperation857221.html
http://narcologia.ru/goods/financier381260.html
http://narcologia.ru/goods/composite916454.html
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