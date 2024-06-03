男闘呼組Tシャツ　OOOG TEE　PINK/L

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男闘呼組TシャツOOOGTEEPINK/L以前、香川のライブで母親にお土産にと。しかしサイズが微妙でMとLを2つ購入。MサイズがいいとのことでLサイズを出品いたします。香川が6月30日でしたのでそれ以降ずっと自宅保管していました。その点をご理解いただける方のみご購入お願い致します。香川のライブでもらったフライヤーもよければ一緒に送ります。必要ない場合は言っていただければ送らないようにします。定価は4800円だったと記憶しています。お値下げ交渉はいたしておりません。喫煙者、ペットはいません。