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男闘呼組Tシャツ　OOOG TEE　PINK/L
商品番号 Q83504824759
商品名

男闘呼組Tシャツ　OOOG TEE　PINK/L
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

男闘呼組TシャツOOOGTEEPINK/L以前、香川のライブで母親にお土産にと。しかしサイズが微妙でMとLを2つ購入。MサイズがいいとのことでLサイズを出品いたします。香川が6月30日でしたのでそれ以降ずっと自宅保管していました。その点をご理解いただける方のみご購入お願い致します。香川のライブでもらったフライヤーもよければ一緒に送ります。必要ない場合は言っていただければ送らないようにします。定価は4800円だったと記憶しています。お値下げ交渉はいたしておりません。喫煙者、ペットはいません。
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