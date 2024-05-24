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トーンチュービーアルニコレッド Tone Tobby Ainico Red
商品番号 M77312471977
商品名

トーンチュービーアルニコレッド Tone Tobby Ainico Red
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トーンチュービーアルニコレッドToneTobbyAinicoRedギターアンプ用スピーカーユニット口径12\"インピーダンス:8Ω許容入力：50wコーン紙に軽いスレマグネットカバーに軽いへこみがあります。出音確認済中古品なので音が出ない場合はノークレームノーリターンでお願い致します
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