96年 Fender MEXCO Telecaster エンセナダ工場

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96年FenderMEXCOTelecasterエンセナダ工場金策による秘蔵品の出品です。アメリカ本土の工場からメインの生産拠点としてスタートした、MEXCOエンセナダ工場。FenderUSAも生産しております。新たに作られたMexicoの工場でfenderJapanの生産工場、フジゲンの職人が技術指導を受けた、工員が製作しています。ここに出品しているギターの金額（指値）は私の中での価値の値段です。なので、「こんなに高いの。」「こんなに安くていいの？」「値引に応じてくれない。」「かなり値引きしてくれた。」等、良くも悪くも様々な感想を持たれると思います。その時の気分（お金。ギターに対する思いなど）日々状況で変化しています。現在、一番つらいのは商談成立後、清掃して音出し確認をしている時で、ギターとの思い出の曲やサウンドで「手放して良いの？」「後悔しない？」と葛藤を続ける日々です。なので現在出品している中で10万円出来れば、出品中止になるかもしれません。前置きが長くなりました。大変申し訳ありません。この頃のメキシコ生産のテレキャスターかなり愛着あります。材料が良く、造りが良いからです。リアはキレキレで、全体的にテレキャスらしいテレキャスです。なので、10万円出来たら、ひっこめるかもしれません。その前に謝ります。状態は経年劣化による金属の錆や擦り傷。塗装の曇り、打痕です。気になる所は写真に上げております。フレットは6分山。フレットに塗装剥げが有りますが、引っ掛かりなどなく演奏に支障が有りません。ノブ・スゥイッチにガリは有りませんよろしくお願いいたします。カラー...ホワイトシリーズ...Fenderタイプ...テレキャスタータイプボディタイプ...ソリッド