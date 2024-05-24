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商品詳細
フライングサブのプラモデルです自身で、制作しました。内装多少ですが実物に、近づけて、手を加えてます。ムギ球ですが点灯します。台座失くしてしまいました。写真がすべてです、細かな事。気になる方は購入お考え下さい。発送中止の破損等にはご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit565386.html
http://narcologia.ru/goods/freshman618956.html
http://narcologia.ru/goods/assessor644603.html
６０分の１フライングサブ完成品プラモデル - 模型/プラモデル
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６０分の１フライングサブ完成品プラモデル - 模型/プラモデル
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