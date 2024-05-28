

ヒロヤマガタ 日本のエッセンスシューティングスター 156/300-



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ご覧頂きありがとうございます(^^)ヒロ・ヤマガタの日本のエッセンスシューティングスター日本の心をテーマにした「日本のエッセンス」シリーズの一枚です。奈良県の薬師寺は、古都奈良の文化財の一部として、ユネスコより世界遺産に登録されています。星降る夜の薬師寺をファンタジックに描いた作品です。技法シルクスクリーン画寸30.0×29.5cm額寸62.0×60.0cm限定部数300シリアルナンバー入サイン本人サイン陽の当たらない場所に飾った後、専用箱に入れて暗所にて保管していました。裏面は、経年劣化によるシミ等ございます（画像6参照）表面は、比較的きれいだと思いますが、個人の主観ですので、その点を踏まえてご購入下さいませ。専用箱、黄色布、留具ございます。インテリアにいかがでしょうか？この度、引越が決まりましたので、お好きな方にお譲りしたいと思います。よろしくお願いします！#ヒロヤマガタ#日本のエッセンス#薬師寺#シルクスクリーン#額絵#限定種類···その他