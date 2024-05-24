エムオーディオ UBER MIC 新品未使用品 USBマイク指向性切替OK ...

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ミニレビュー】ライブ配信の声をいい音で。4つの録り方ができる本格USB ...



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M−AUDIOUBERMICです。USB接続４つの指向性切替で実況ナレーションからステレオ録音迄高品質な収録を可能にします。昨年末、間違って購入してしまったお品です(ToT)。１度開封はしておりますが、新品未使用品となります。お使い頂ける方がいらしたら是非。素人ですので、見落とし、保管、梱包時のシワ等はご容赦下さい。商品の色やデザインの見え方、状態はご購入者様の主観、お写真の様子により差異が有る点をご留意下さい。お写真の５枚目以降はAmazonの商品説明です。ご不明な点が有りましたら、お気軽にご質問下さい。