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ポケモンカード　ゲノセクト V SA PSA10
商品番号 W38924300062
商品名

ポケモンカード　ゲノセクト V SA PSA10
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。PSA鑑定品については、全て私自身で鑑定依頼をしているワンオーナー品となっております。画像追加のご要望があればコメントにてご連絡下さい随時対応させていただきます。PSA9/10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認お願い致します。神経質な方、鑑定士以上にカードを気にされる方のご購入はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/freshman946056.html
http://narcologia.ru/goods/freezer31398.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual447446.html
ポケモンカード　ゲノセクト V SA PSA10
ポケモンカード　ゲノセクト V SA PSA10
【PSA10鑑定済】SR-SA ゲノセクトV（SA） 109/100［s8］
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