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- 希少！ 70s〜アメリカアンティーク ハワイアンドール男女ペア人形 USAアロハ
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商品詳細
アメリカのアンティークショップで購入しました。ヴィンテージの人形2個セットになります。1970〜80年代頃のものかと思います。お洒落でディスプレイなど色々と使えると思います。サイズは男の高さが約37cmあります。古い物ですが状態は良好です。ヴィンテージ、USED品にご理解ある方、よろしくお願いします。#50s#60s#ファイヤーキング#パイレックス#fireking#ノリタケ#ロカビリー#イタリア#カーテン#ハワイ#イームズ#パンサー#スカンジナビア#アールヌーヴォー#フリーメイソン#ミッドセンチュリー#アールデコ#北欧#ノースフェイス#ラルフローレン#ペンドルトン#インダストリアル#ミッキーマウス#ディズニー#家具 #スヌーピー#カリフォルニア#西海岸 #古道具#antique#アメトイ#ビンテージ#スヌーピー#ネイティブ#イギリス#ブロカント#ガレージ #蚤の市#70s#古着 #幾何学#アトミック#フランス #モダン
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate970448.html
http://narcologia.ru/goods/waveform353117.html
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