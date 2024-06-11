日髙竜太　アクリルスタンド　入賞記念景品　KCK トラキン

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商品詳細
旧KCKトラキンランキング報酬リアル景品BALLISTIKBOYZ 日髙竜太さんアクリルスタンド私服ver ×1個以上1点のアクリルスタンドです。パズルゲームアプリで、ランキング入賞者に抽選で55名に当選する非売品です。サイズは10.5cm程になります。新品未開封です。プチプチで梱包し、らくらくメルカリ便にてお送り致します。ご希望の方には、商品画像背景にある「景品送付のお知らせ」の紙を折りたたみ同封させていただきますので、お気軽にお申し付けください。（こちらの紙は、おまけとしてお付けしますので、折れ防止の補強等はせず同封いたします。）即購入OKです。よろしくお願い致します。 バリBBZアクスタアクリルスタンドTRIBEKINGDOMTribeKingdomトライブキングダムKitchenKingdomBlastキッチンキングダムキッチンキングダムブラストアクリル当選品グッズ種類...アクリルスタンド(アクスタ)
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