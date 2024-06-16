こびとづかんフィギュアセット

※フィギュア セット販売特にホトケアカバネは人気があるので欲しい時に出品がなかったりセット販売だったりで苦労しました。 なのでこちらもセットで譲り受けてくださる方でお願いします。箱なし 割れや補修なし 台に固定された置物。リトルハナガシラやホトケアカバネは濃い色と言う事もあり綺麗です。シボリオオチチ写真のとうりうっすら黄ばんでいます。当時物の古いお品になりますので細かい事が気にならない方で。一部断捨離 小人図鑑のなかでもデリケートなお品になりますので出来るだけ写真に納め状態が伝わる様にしてあります。ご確認の程宜しくお願い致します。不明点があればご質問下さい。販売終了品レアコレクターコレクション非売品レトロマニアキモカワ古人形こびとづかんぬいぐるみ こびとずかんフィギュア こびとの仲間カクレモモジリ アラシクロバネ ノミビョウタンシシャワオドリ クサマダラオオコビト リトルハナガシラ ベニキノコビト バイブスマダラ カブトヨソオイ マモリコモリ イケノミズクサ マヨケシロバネ ヒメイエコビト シノビイエコビトナメシンジュ タナフクワラシ