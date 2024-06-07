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掛軸 茶掛一行書 足立泰道「秋声満万野」共箱 大徳寺派瑞龍山雲澤禅寺住職
商品番号 F28799942352
商品名

掛軸 茶掛一行書 足立泰道「秋声満万野」共箱 大徳寺派瑞龍山雲澤禅寺住職
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛軸茶掛一行書足立泰道「秋声満万野」共箱大徳寺派瑞龍山雲澤禅寺住職〔商品について〕こちらの商品は〔肉筆〕の作品です。サイズ　31　×　173.2　cm（軸先含まず）本紙:紙本軸先:黒塗り付属:共箱備考:〔作者について〕足立泰道　あだちたいどう1937年　12月生まれ。1969年　雲澤寺副住職。1975年　雲澤寺住職。1986年　大徳寺派前住職。1987年　施大徳寺改衣式。2009年　閑栖。〔状態について〕使用感も少なく、良い状態です。とても綺麗です。〔語句について〕「秋声満万里（秋聲満萬里）」（しゅうせいばんやにみつ）秋聲とは風の音や、葉の散る音、秋らしい音。萬野とはあたり一面のこと。風の音や、葉の散る音など秋の音があたり一面に満ちている情景を表しています。夏から秋にかけての変わり目にぴったりの語句です。秋の始まり、9月の掛物としてお使いいただけます。〔注意事項〕タイトルに新品の記載がない商品につきましては、基本的に中古品となります。ご理解の上ご購入下さいますよう宜しくお願い致します。
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