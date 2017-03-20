人気作家 池田修三作品

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今年も「池田修三展」開催中！｜*and trip. たびびと 今年も「池田修三展」開催中！｜*and trip. たびびと



赤いミトン 作家: 池田 修三 赤いミトン 作家: 池田 修三

人気作家池田修三の自画自刻手刷りの作品「仲よし」初期のモノクロームの作品です。作品、額共に未使用。サイズ作品ハガキ大額インチ額お値下げはご遠慮ください。