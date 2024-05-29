アイザック・クラーク(Dead Space) フィギュア

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商品詳細
ブリスター未開封品です塗装済み完成品サイズ 全高：約160mm(ノンスケール)素材 プラスチック#DEADSPACE#グッドスマイルカンパニー#POPUPPARADE
http://narcologia.ru/goods/waveform788617.html
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