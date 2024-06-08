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- 【新品】仮面ライダーファイズ S.H.Figuarts 真骨彫製法 フィギュア
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商品詳細
即購入可です新品未開封S.H.Figuarts真骨彫製法仮面ライダーファイズS.H.Figuarts(真骨彫製法)仮面ライダー555仮面ライダーファイズ約145mmPVC\u0026ABS製塗装済み可動フィギュアブランド：BANDAI新品未使用未開封開封後の不具合についてはメーカーへお問い合わせください。フィギュアシリーズ···仮面ライダー造形シリーズ···S.H.Figuarts(真骨彫製法)
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