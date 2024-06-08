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ポケモンカード　レイジングサーフ1box シュリンクあり
商品番号 X17425581786
商品名

ポケモンカード　レイジングサーフ1box シュリンクあり
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,237 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レイジングサーフシュリありになります。BOXはぺりぺり付きの状態であるため、シュリンクありの未開封状態です。発送はopp袋に入れ、プチプチを巻きメルカリ便で発送いたします。
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