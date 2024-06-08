ポケモンカード　レイジングサーフ1box シュリンクあり

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商品詳細
レイジングサーフシュリありになります。BOXはぺりぺり付きの状態であるため、シュリンクありの未開封状態です。発送はopp袋に入れ、プチプチを巻きメルカリ便で発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle91766.html
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