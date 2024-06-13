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羽生結弦の旅路　参加者特典
商品番号 D68776060052
商品名

羽生結弦の旅路　参加者特典
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 7,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ANAトラベラーズ特別企画「機長・羽生結弦の旅路」オンラインツアー参加者特典です・羽生結弦選手直筆（直筆を印刷したもの、と案内フライヤーに記されています）フライトログ付きオリジナルノートブック→中をパラパラと確認しました・ANAオリジナル　YUZUハンドタオル2枚セット→未開封・特典に同梱されていた案内フライヤー・即購入可能です・お値下げ不可です
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