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SHURE SM58
商品番号 Q35831856511
商品名

SHURE SM58
ブランド名 シュア
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数度の利用です。写真で全てです。マイクホルダーが付属いたしません。マイクグリルの一部によく見れば小さな凹みがあります。聴く限り音には影響がありません。
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