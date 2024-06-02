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COBRAN ART FORCES LAME　ジャンク
商品番号 I13208588636
商品名

COBRAN ART FORCES LAME　ジャンク
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リサイクルで購入したものです。トーンポット効きますがくるくる回ります。ハイフレットに音づまり箇所多数あります。フレット調整は必要と思います。打痕多数。コントロールパネル割れてます。9V電池入れるとこのプラが割れてます。音は出ます。付属品なし。本体のみの出品です。
http://narcologia.ru/goods/competitive570881.html
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