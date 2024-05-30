■森豊一作　ブロンズ　レリーフ　　仮題　　立女　　額装　■

作品内部左下に“豊一作”の文字印があります。額裏に森豊一作のサインと朱印 があります。作品に年代相応の経年感を除いて目立った劣化や痛みはありません。木製額装や台紙部には若干の年代感やシミがありますが致命的な破損などはありません。作品サイズ １０．５ｃｍ × ２２．０ｃｍ 額サイズ 横 ３０．５cm 縦 ４２．５cm 厚み ６．０cm技法 レリーフ 額込み重量 １４３２ｇ森豊一略歴明治41～昭和63：金沢市に生まれる。大正14年県立工業学校窯業科卒業。昭和４年院展初入選、以後毎回出品。８年より母校の窯業科で教鞭をとり、15年退職して上京し、作家生活に入る。新文展にも出品したのち院展彫刻部解散後は一時期、日展に出品。40年元院展の有志とともに日府展を創設し、副理事長をつとめ、47年退会。日本陶彫会副会長。１００サイズで発送します。