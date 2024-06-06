【Eメカ付き】YAMAHA フルート YFL311 頭部管銀製

☆YAMAHAフルートYFL311頭部管銀製Eメカ付きの中古品となります。〈動作確認〉◆およそ1年前まで使用しておりましたが、その後は自宅保管していたため細かな調整等については未確認となります。〈状態〉◆本体に凹みや大きな傷はございません。◆タンポの状態は許容出来るレベルかと思います。※お写真にて判断いただけると幸いです。◆手の届く範囲で磨きしてあります。※あくまでも中古品となりますので、細かな状態についてはお写真にて判断いただけると幸いです。また長期保管品となりますので、専門業者での調整を前提にお考え下さい。〈付属品〉◆ハードケース◆清掃ロッド☆商品はプチプチにて梱包し発送致します。☆ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。



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